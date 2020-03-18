البنتاغون: “لقاح كورونا” قد يستغرق بين 12 و18 شهراً

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أنه قد يستغرق الحصول على لقاح لكورونا بين 12 و18 شهراً.
وقال إسبر الثلاثاء إن “بعض الشركات الخاصة تتوقع التوصل إلى لقاح سريعاً”.
كما أضاف: “قدمنا ألفي جهاز تنفس لمكافحة فيروس كورونا”.
وكان إسبر قد فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع (البنتاغون) بانتشار كورونا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في إفادة صحافية الاثنين: “نحاول وضع فقاعة حولهما”، مضيفاً أنه يجري الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.
إلى ذلك أوضح هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس، ارتفاعاً من 10 يوم السبت وأربعة فقط قبل أسبوع.
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