ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء “كورونا” المستجد.
كما استعرضا في اتصال هاتفي، أبرز تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي.
هذا وأكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون تطورات انتشار “وباء كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.