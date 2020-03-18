رئيسة المفوضية الأوروبية “تقّر” قللنا من خطر كورونا في البداية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 10:15 صباحاً - أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بأن المسؤولين السياسيين “قللوا من أهمية” حجم الخطر الذي يشكله وباء كورونا المستجد، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية الأربعاء.

وقالت فون دير لايين للصحيفة: “أعتقد أننا جميعا، ونحن لسنا خبراء، قللنا من أهمية فيروس كورونا المستجد في البداية”.

وأضافت: “لكن مع الوقت تبين أنه فيروس سيشغلنا لفترة طويلة”.

وتابعت :”لقد أدركنا أن كل هذه الإجراءات التي كانت تبدو قبل أسبوعين أو 3 أسابيع جذرية وقاسية، كان يجب أن تتخذ”، مذكرة بأن أوروبا “تعتبر في الوقت الراهن بؤرة الأزمة”.

لكنها رفضت تعبير “حرب” ضد الفيروس، الذي استخدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع.

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وقالت: “شخصياً لا أستخدم تعبير حرب، لكنني أتفهم دافع الرئيس الفرنسي لأن فيروس كورونا المستجد خصم يثير القلق”.

يشار إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم بلغت 7813 منذ ظهوره في ديسمبر، وفق حصيلة أجرتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

إلى ذلك سجلت أكثر من 189,680 إصابة في 146 بلداً ومنطقة منذ بداية الوباء. ولا تعكس هذه الأرقام الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.