استراليا.. “حظراً لأجل غير مسمّى” لوقف انتشار كورونا

طلب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء من مواطنيه عدم السفر إلى الخارج بتاتاً، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ترمي إلى الحدّ من تفشي وباء كورونا المستجدّ.

وقال موريسون خلال مؤتمر صحفي إنّه يعلن “حظراً لأجل غير مسمّى” على كلّ الرحلات إلى الخارج، مشدّداً على أنّه “إذا أبطأنا وتيرة تفشي (الوباء) ننقذ أرواحا”.

وأضاف مخاطباً مواطنيه “لا تسافروا إلى الخارج. هذه تعليمات واضحة للغاية”.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في أستراليا 450 وهي تتزايد يومياً، علماً بأن حصيلة الوفيات تقتصر إلى حدّ الآن على خمس حالات.

ورفض موريسون الدعوات التي تطالب الحكومة بإغلاق المدارس، معتبراً أنّ التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لإجراء كهذا ستكون “وخيمة”.

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي إنّ “أي إجراء نتخذه يجب أن يمتد ستة أشهر على الأقل”، مضيفاً أنّ إغلاق المدارس سيحرم القطاع الصحي 30 بالمئة من العاملين، فيه إذ سيجبر الآباء والأمهات من بينهم على ملازمة المنزل مع أولادهم.

ويأتي حظر السفر إلى الخارج بعدما ألغت شركة الطيران الأسترالية “كوانتاس” 90 بالمئة من رحلاتها الدولية، فيما ألغت “فيرجن أستراليا” كل رحلاتها الدولية.

والثلاثاء، تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 7900 حالة حول العالم، بينما اقترب عدد الإصابات من 200 ألف مصاب.