كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكنيست يقرر إجراء فحص طبي لجميع أعضائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الكنيست الإسرائيلي، إجراء فحص طبي لجميع أعضائه بعد الإعلان عن فرض الحجر الصحي على وزيرين حضرا لمقره الاثنين الماضي، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات 427.

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وقد ارتفع عدد المصابين في إسرائيل بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة، وفقًا للأرقام الحديثة لوزارة الصحة الإسرائيلية.