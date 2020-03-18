كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وضع سفينتين جديدتين في الحجر الصحي بجنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، سفينة سياحية وسفينة للشحن قبالة مدينة كيب تاون، بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين.

وأصدرت شركة "ترانزنت" المشغلة للموانئ في جنوب إفريقيا، تقريرًا قالت فيه إن المشتبه بإصابته أحد أفراد طاقم سفينة الشحن، وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم و6 من ركاب السفينة السياحية.

وأضافت شركة "ترانزنت"، أن الركاب الستة الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض.

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ويذكر أن السفينة التي كانت تحمل على متنها 1240 راكبا و486 من أفراد الطاقم، في طريقها للعودة من مدينة والفيس باي في ناميبيا.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، حالة الكوارث، ونفذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

وقد أكدت جنوب إفريقيا إصابة 85 شخصًا بفيروس كورونا، ارتفاعا من 23 إصابة في اليوم السابق، ومن بين المصابين 8 حالات عدوى محلية، حسبما أعلنت وزارة الصحة، من بينها طفل عمره عامان، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.