كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تكليفه...هل ينجح رئيس الوزراء العراقي الجديد في تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رجل أمريكا
هو رجل أمريكا في رئاسة الوزراء" بتلك الكلمات وصف ياسر طلال مدير الاعلام لائتلاف دولة القانون وحركة البشائر الشبابية اختيار عدنان الزرفي كرئيس للوزراء، مبينا من أنه يخشى من خطة انقلابية يقودها عدنان الزرفي عبر اجراء انتخابات مبكرة باسرع ما يمكن وباشراف دولي لازاحة القوى الشيعية وأبرزها دولة القانون وسائرون والفتح وتيار الحكمة من الساحة السياسية عبر الانتخابات، التي سوف تعد لها الحكومة الانتقالية بطريقة توقف هيمنة القوى الشيعية على نتائجها.
وأكد طلال لـ"الخليج 365"، أن الزرفي من أكبر المناهضين علنا لقرار إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، الذي تبناه دولة القانون والفتح وسائرون، وحمل لواء الدفاع عن التواجد الامريكي عبر مختلف المنابر الاعلامية، ولذلك لك سيقفون حجر عثرة فس طريقه ولن يسمحون بتمريره في البرلمان.
وأكدت ندى الجبوري، البرلمانية العراقية السابقة عن القائمة العراقية الوطنية لـ"الخليج 365"، أنه توجد خلفية سياسية هشة في العراق وهناك خلافات حول النظام السياسي في العراق ووضع المتظاهرين الذي لم يلبى اي شيئ في مطالبهم.
وأضافت البرلمانية العراقية السابقة عن القائمة العراقية الوطنية، أن الملف لم يعد مهم ولم يعد ينظر إليه باحترام، فالشعب العراقي بات ينظر لمتطلبات صحية ومستشفيات غابت طوال ١٧ عام.
ساحات التظاهر
"يحاولون تمريره ولكنه لن ينجح" بتلك الكلمات وصفت بأن الجميل، الكاتبة المشاركة في التظاهرات العراقية اختيار عدنان الزرفي كرئيس للوزراء، مبينة أنه كالذي قبله ( محمد توفيق علاوي ) لا فائدة منه ومرفوض، خاصة وأن برهم صالح ترك امر التصويت الى البرلمان والبرلمان متكون من كتل ومحاصصة.
وأكدت الجميل، أن كل الاحزاب والكتل لا تتنازل عن حقها في المحاصصة لذا لن يصوتوا الا على من يكون ذليلا لهم وبالاخص ( ذليل لهادي العامري ومقتدى الصدر ) لكونهم الكتل الاكبر وعرابي ايران في العراق.
وأضافت الكاتبة المشاركة في التظاهرات العراقية، أن الزرفي مرفوض من قبل المتظاهرين، نعم لانه ليس بالمواصفات المطلوبة، لأن المتظاهرين يريدون شخص خارج زمرة الاحزاب.
وبينت الجميل، أنه يُقال أن الزرفي عليه دعوى قضائية، غير ان جميع من في السلطة الحاكمة للعراق فاسدين
"بعد فشل السباعية" بتلك الكلمات وصف علي السامرائي الاعلامي والمحلل السياسي العراقي اختيار النائب عدنان الزرفي كرئيس للوزراء، مبينا أنه جاء بعد فشل اللجنة السباعية التي تضم ممثلين عن الكتل السياسية التابعة المكون الشيعي الذي خصته منصب رئيس الوزراء ضمن توزيع الرئاسات الثلاث.
وأكد السامرائي لـ"لفجر"، أن الزرفي جاء في وقت عصيب جدا يمر فيه العراق سواء على صعيد الأزمة الاقتصادية في ظل هبوط اسعار النفط عالميا والوضع الصحي الناجم عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تأزم العلاقة بين واشنطن وطهران وانعكاساتها على الساحة العراقية فضلا عن ملف المظاهرات المندلعة منذ ٥ أشهر وهي ملفات جسيمة ستقع على عاتق المكلف بتشكيل الحكومة.
وأضاف الاعلامي والمحلل السياسي العراقي، أن الزرفي خيار جيد جدا في هذا الوقت فهو يمتلك سمات جيدة اداريا لعمله سابقا محافظا للنجف وسياسيا كونه نائبا في البرلمان وله جرأة في التعاطي مع ملفات حساسة كما له قدرات على التوازن في العلاقة مع إيران وامريكا بالإضافة إلى أن الزرفي يمتلك روح الشباب كونه قريب منهم وظهر ذلك بدعمه للاحتجاجات الشعبية ووقوفه الى جانبها بصراحة رغم الانتقادات التي تعرض لها.
وبين السامرائي، أنه لا تخلو مهمة عدنان الزرفي من صعوبة في تأليف الحكومة الجديدة كون بعض الاحزاب المنضوية في تحالف الفتح الذي يقوده النائب هادي العامري تعارض بشكل كبير تولي الزرفي للمنصب وهذا ما قد يعقد مهمته ويعيق ولادة الحكومة ويكون مصيره كمصير المكلف السابق محمد توفيق علاوي الذي لم يحصل على ثقة البرلمان لانقسام القوى السياسية بشأنه كما أن بعض الفصائل تخشى من التاثير الأمركي على الزرفي كونه يحمل الجنسية الأمريكية وله علاقات وثيقة مع واشنطن وبالتالي فان عدم حصول هذه الفصائل على ضمانات بعدم التعرض لها سيسهم بتعقيد المهمة.