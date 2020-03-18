كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تكليفه...هل ينجح رئيس الوزراء العراقي الجديد في تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد العراق تكليف رئيس وزراء جديد هو عدنان الزرفي، بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح له لتشكيل حكومة عراقية جديدة، وسط تفشي كورونا في البلاد وإعلان حظر التجول، ووسط مناوشات بين واشنطن وطهران في الأراضي العراقية

رجل أمريكا

هو رجل أمريكا في رئاسة الوزراء" بتلك الكلمات وصف ياسر طلال مدير الاعلام لائتلاف دولة القانون وحركة البشائر الشبابية اختيار عدنان الزرفي كرئيس للوزراء، مبينا من أنه يخشى من خطة انقلابية يقودها عدنان الزرفي عبر اجراء انتخابات مبكرة باسرع ما يمكن وباشراف دولي لازاحة القوى الشيعية وأبرزها دولة القانون وسائرون والفتح وتيار الحكمة من الساحة السياسية عبر الانتخابات، التي سوف تعد لها الحكومة الانتقالية بطريقة توقف هيمنة القوى الشيعية على نتائجها.

وأكد طلال لـ"الخليج 365"، أن الزرفي من أكبر المناهضين علنا لقرار إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، الذي تبناه دولة القانون والفتح وسائرون، وحمل لواء الدفاع عن التواجد الامريكي عبر مختلف المنابر الاعلامية، ولذلك لك سيقفون حجر عثرة فس طريقه ولن يسمحون بتمريره في البرلمان.

وأكدت ندى الجبوري، البرلمانية العراقية السابقة عن القائمة العراقية الوطنية لـ"الخليج 365"، أنه توجد خلفية سياسية هشة في العراق وهناك خلافات حول النظام السياسي في العراق ووضع المتظاهرين الذي لم يلبى اي شيئ في مطالبهم.

وأضافت البرلمانية العراقية السابقة عن القائمة العراقية الوطنية، أن الملف لم يعد مهم ولم يعد ينظر إليه باحترام، فالشعب العراقي بات ينظر لمتطلبات صحية ومستشفيات غابت طوال ١٧ عام.

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ساحات التظاهر

"يحاولون تمريره ولكنه لن ينجح" بتلك الكلمات وصفت بأن الجميل، الكاتبة المشاركة في التظاهرات العراقية اختيار عدنان الزرفي كرئيس للوزراء، مبينة أنه كالذي قبله ( محمد توفيق علاوي ) لا فائدة منه ومرفوض، خاصة وأن برهم صالح ترك امر التصويت الى البرلمان والبرلمان متكون من كتل ومحاصصة.