اخبار العالم

مسلح حوثي يقتل امرأة ويصيب زوجها إصابة بالغة في إب

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح حوثي يقتل امرأة ويصيب زوجها إصابة بالغة في إب والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020

أقدم مسلح متحوث على قتل امرأة وإصابة زوجها في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

وقالت مصادر متطابقة إن مسلحاً يقاتل في صفوف مليشيا الحوثي أقدم على قتل امرأة وإصابة زوجها إصابة بليغة، نقل على إثرها الى المستشفى في منطقة شبان جنوب مدينة إب.

Advertisements

 

وبحسب المصادر إن الجاني المدعو "غازي الرعيوي" اختلف مع الضحية وزوجته حول حفر حفرة للمجاري لمنزل المجني عليه قاسم احمد ناجي بمنطقة شبان بمديرية جبلة، وقام بمنعه من عملية الحفر وتطور الخلاف حد عملية القتل.

 

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلح حوثي يقتل امرأة ويصيب زوجها إصابة بالغة في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا