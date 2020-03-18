البرلمان الأوروبي ينتقد إستخدام أردوغان معاناة المهاجرين لأغراض سياسية

الأربعاء 18 مارس 2020

انتقد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستخدامه معاناة المهاجرين لأغراض سياسية، حيث دعا بعض قادة المجموعات السياسية إلى مراجعة اتفاق 2016 مع تركيا، الخاص بالمساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي لتركيا لمواجهة أزمة اللاجئين.



وبحسب موقع البوابة نيوز، فقد عبر آخرون عن قلق عميق" إزاء تدهور الوضع الإنساني على الحدود مع تركيا والجزر اليونانية، حيث تقطعت السبل بالآلاف من طالبي اللجوء والعديد منهم من القصر غير المصحوبين.

ويأتي الطلب من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي لإعادة النظر في الصفقة في أعقاب التوترات المتزايدة على الحدود اليونانية/ التركية مع آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الدخول إلى اليونان.

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ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ أن قالت تركيا الشهر الماضي إنها لن تبقيهم على أراضيها كجزء من اتفاق الاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس أردوغان قال إن أنقرة أيدت جانبها من الاتفاق لكن الاتحاد الأوروبي لم يؤيده.

وتقول تركيا إن الاتحاد الأوروبي لم يسلم حتى الآن سوى نحو نصف الستة مليارات يورو الموعودة في البداية للمساعدة في إسكان وتغذية وتعليم ورعاية 3.6 مليون لاجئ يعيشون في تركيا، كما تريد تركيا المزيد من الدعم الأوروبي بشأن الحرب في سوريا، حيث تواجه القوات التركية قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وأدى الخلاف الجديد بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى إحياء ذكريات أزمة المهاجرين 2015-2016، عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا واليونان