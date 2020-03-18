تركيا على خطى إيران في التعتيم على نتائج فيروس كورونا

الأربعاء 18 مارس 2020

أعلنت تركيا عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط تأكيدات المعارضة ونشطاء حقوقيين بأن السلطات تفرض تعتيما على حقيقة الوضع الصحي بالبلاد.



واختارت أنقرة أن يكون الإعلان عن حالة الوفاة مساء خلال مؤتمر صحفي لوزير الصحة فخر الدين قوجة، مع أن مصادر طبية مطلعة تقول إن الوفاة سجلت منذ الصباح.

وأوضح قوجة أن المتوفى عمره 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين، معلنا أيضا تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 98.

ولم يغفل الوزير محاولة رسم صورة وردية للوضع المنهار، بالإشارة إلى أن "معظم المصابين يتماثلون للشفاء ويجري تقديم الدعم الطبي اللازم لهم".

لكن الأتراك يعلمون أن الوضع أسوأ بكثير، غير أنهم يخشون الاحتجاج أو حتى كتابة تدوينة أو تغريدة عبر مواقع التواصل، لأن كل من يفكر بذلك يجد نفسه معتقلا بتهمة ملفقة.

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وقبل يومين كتب مواطن تركي بشكل ساخر على حسابه بموقع "فيسبوك": "قد تجد نفسك متهما بإهانة كورونا"، في إشارة إلى تهمة "إهانة الرئيس" التي يلفقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكل من ينتقده.

قبل أيام، حذرت مجلة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية من خطورة سياسة التعتيم التي تنتهجها أنقرة في التعامل مع انتشار الوباء على أراضيها، وتوقعت أن الأمر سيقود إلى كارثة حتمية ستدمر الشعب التركي وستقضي على سلامه الاجتماعي.

وفي تقرير مطول، قالت المجلة: "بينما ضرب الفيروس 19 دولة (في حينه) على مستوى العالم، ظلت تركيا الدولة الوحيدة غير المتأثرة من بين الدول الأخرى لفترة طويلة".

وأضافت: "حتى أن وزير الصحة كان يتباهى بالإجراءات البارزة التي اتخذتها تركيا للسيطرة على تفشي الفيروس".

استعراض للعضلات لم يدم طويلا، حيث سرعان ما أظهرت الأرقام والحقائق، أن تركيا قد تتحول لبؤرة للفيروس على الحد الفاصل بين القارتين الأوروبية والآسيوية، ما ينذر بمخاطر عالية قد تهدد محيطها الإقليمي أيضا.

فمنذ بداية انتشار الوباء على أراضيها، حرص وزير صحتها على عدم تقديم أي معطيات حول المصابين، ولا عن مواقعهم، ورفض الرد على أسئلة الصحفيين بهذا الخصوص، متعللا بخصوصية المرضى، مع أن جل بلدان العالم وضعت تطبيقات عبر الإنترنت توضح خارطة وجود المصابين بالمدن.