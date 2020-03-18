شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء ثلاث حالات من كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (في الكویت لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.

Advertisements ونقلت وكالة كونا عن الشیخ باسل الصباح إن التحالیل والفحوصات المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الثلاث من الفیروس وھم كویتیون (مواطنتان ومواطن). وأشار إلى أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بـ(كورونا) تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

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