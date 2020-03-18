شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تختطف 7 معلمات في صنعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية 7 معلمات في العاصمة صنعاء، وذلك ضمن مسلسل الإرهاب الذي تمارسه المليشيا بحق نساء اليمن.

ودان وزير الإعلام معمر الارياني واستنكر بشدة جريمة إختطاف سبع من مديرات المدارس في العاصمة المختطفة صنعاء بينهن الأستاذة صباح القرعي مديرة مدرسة الشهيد السماوي والأستاذة امل القياضي مديرة مدرسة مايو، واقتيادهن إلى جهة مجهولة. وأوضح الإرياني أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته المليشيا الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها العام ٢٠١٤م، في تحدي صارخ لكل القيم والمعتقدات والأعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت اي ظرف من الظروف وتعدي سافر على كرامة كل اليمنيين. Advertisements وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث ومنظمات حماية المرأة وكافة الشرفاء والأحرار بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء. كما دعا الإرياني للضغط على المليشيا الحوثية لوقف الجرائم والانتهاكات بحق نساء اليمن والاطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة. وصعدت مليشيا الحوثي مؤخراً من عمليات الاختطاف سيما في أوساط النساء بالعاصمة صنعاء.

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