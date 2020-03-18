شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة إصابة جديدة بانفلونزا الخنازير في إب والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 أصيب في محافظة إب "وسط البلاد" مواطن بإنفلونزا الخنازير بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.

وقالت مصادر متطابقة بأن المواطن "ع س أ" وصل إلى أحد مستشفيات مدينة إب وهو مصاب بأعراض وصفت بحسب مصادر طبية بأنها بإنفلونزا الخنازير. Advertisements وبحسب المصادر فإن المواطن خضع لإجراءات وفحوصات طبية ولا يزال يتلقى العلاج والمتابعة. وتأتي هذه الإصابة بعد أيام من تسجيل حالات عدة أصيبت بوباء انفلونزا الخنازير خلال الأسابيع والأشهر الماضية بمختلف مديريات المحافظة. وسجلت السلطات الطبية بمحافظة إب خلال العام 2019م 149 حالة إشتباه بوباء "إن ون اتش ون" توفي منها 48 حالة بعدد من مديريات محافظة إب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالة إصابة جديدة بانفلونزا الخنازير في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.