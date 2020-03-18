- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي للبلاد سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا من 21 حالة، الإثنين.
وسُجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
وأضافت، في بيان، الأربعاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابا.
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.
ولليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان، الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 إصابة جديدة بكورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.