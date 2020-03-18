شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 3 حالات جديدة من كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالةً. وقال في تصريح له اليوم إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس وهم كويتيون. وأشار إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بكورونا تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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