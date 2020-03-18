13 إصابة جديدة بكورونا في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي للبلاد سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا من 21 حالة، الإثنين.



وسُجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

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وأضافت، في بيان، الأربعاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

ولليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان، الثلاثاء.