الصحة الكويتية: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 15

أعلن وزير الصحة ​الكويت​ية الشيخ باسل الصباح "شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة". وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "التحاليل والفحوصات المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس، وهم كويتيون (مواطنتان ومواطن)"، لافتًا إلى أنّه "سيتمّ نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بـ"كورونا"، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

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