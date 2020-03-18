سلطات جنوب إفريقيا فرضت الحجر الصحي على سفينة سياحية للاشتباه بحالة إصابة بكورونا

أعلنت شركة "ترانزنت" الّتي تتولّى تشغيل الموانئ في ​جنوب إفريقيا​، أنّ "البلاد فرضت الحجر الصحي على ​سفينة​ سياحيّة وسفينة للشحن قبالة مدينة كيب تاون، بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" على أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين".

وأوضحت أنّ "المصاب المشتبه به أحد أفراد طاقم سفينة الشحن، وذهب في رحلة جويّة برفقة فرد آخر في الطاقم وستة من ركاب السفينة السياحيّة"، لافتةً إلى أنّ "الركاب الستة الّذين كانوا على متن السفينة السياحيّة الّتي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض". وأشارت إلى أنّ "السفينة الّتي تحمل على متنها 1240 راكبًا و486 من أفراد الطاقم، كانت في طريقها للعودة من مدينة والفيس باي في ناميبيا".

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة كوارث، ونفّذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.