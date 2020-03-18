اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية انها تتواصل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بيلوجية او جرثومية او كيميائية استخدمها الجيش الاميركي في حادث قصف مطار كربلاء الدولي.
واوضحت العتبة في بيان، إن "الامانة العامة للعتبة الحسينية وشركة طيبة كربلاء وهي الشركة العاملة في المطار تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بيولوجية او جرثومية او كيمياوية مستخدمة في حادث قصف مطار كربلاء الدولي وما يدعى خلاف ذلك عار عن الصحة".
وكانت ادارة العتبة الحسينية المقدسة قد اكدت من خلال بيان مسبق، ان منشأت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت فجر الجمعة (13 اذار 2020)، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأميركي مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشيد المطار إضافة الى أضرار كبيرة في المنشآت الادارية والخدمية.
وسلمت الامانة العامة للعتبة الحسينية، نسخة من الدعوة التي قدمتها العتبة الى ممثلة الامم المتحدة بالعراق لزيارة مطار كربلاء الدولي (قيد الانشاء) والذي تم قصفه من قبل الطائرات الاميركية فجر الجمعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر العتبة الحسينية: أميركا ربما استخدمت أسلحة جرثومية بقصف مطار كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.