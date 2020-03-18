العتبة الحسينية: أميركا ربما استخدمت أسلحة جرثومية بقصف مطار كربلاء

اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية انها تتواصل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بيلوجية او جرثومية او كيميائية استخدمها ​الجيش الاميركي​ في حادث قصف مطار ​كربلاء​ الدولي.

واوضحت العتبة في بيان، إن "الامانة العامة للعتبة الحسينية وشركة طيبة كربلاء وهي الشركة العاملة في ​المطار​ تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بيولوجية او جرثومية او كيمياوية مستخدمة في حادث قصف ​مطار كربلاء​ الدولي وما يدعى خلاف ذلك عار عن ​الصحة​".

وكانت ادارة ​العتبة الحسينية​ المقدسة قد اكدت من خلال بيان مسبق، ان منشأت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت فجر الجمعة (13 اذار 2020)، للقصف بعدة ​صواريخ​ من قبل الطيران الأميركي مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشيد المطار إضافة الى أضرار كبيرة في المنشآت الادارية والخدمية.

وسلمت الامانة العامة للعتبة الحسينية، نسخة من الدعوة التي قدمتها العتبة الى ممثلة ​الامم المتحدة​ ب‍العراق لزيارة مطار كربلاء الدولي (قيد الانشاء) والذي تم قصفه من قبل الطائرات الاميركية فجر الجمعة الماضية.