أرسلان: الفاخوري بركّب دينة الجرّة متل ما بدّو

‫أشار رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي الأمير ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، إلى أنّه "قلنا مرارًا وتكرارًا بأن هذا النظام القائم لا يحمي إلا ​الفساد​ والمفسدين ولا يمت بصلة الى بناء روح المواطنة الحقيقية".‬

وأضاف: "نبهنا عدة مرات بأن الخيانة لها توصيف معيّن في كل الدول الا في لبنان فتصبح وجهة نظر، لذلك إطلاق سراح العميل الفاخوري يطبّق عليه المثل الشعبي "الفاخوري بركّب دينة الجرّة متل ما بدّو".