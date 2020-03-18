الهولدينغ الملكي يتبرع بملياري درهم لصندوق مواجهة جائحة كورونا

أعلن الهولندينغ الملكي “المدى”، اليوم الثلاثاء، عن تبرعه بمبلغ 2 مليار درهم للصندوق الذي أحدثه الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كورونا.
وكشف المجلس الإداري للهولدينغ، في بلاغ له، أن المبلغ المتبرع به يأتي في إطار المرسوم الصادر يوم أمس الاثنين، والذي يُفعل إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”
وصدر في عدد خاص بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، مرسوم لرئيس الحكومة بإحداث الصندوق، الذي يجعل الأخير تحت تصرف وزيري المالية، والصحة.
وتبرع عدد من أثرياء المغرب لفائدة الصندوق، على رأسهم عزيز أخنوش وعثمان بنجلون، بالإضافة إلى مساهمة بأجرة شهر للوزراء والبرلمانيين.
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