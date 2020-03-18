كورونا يحمل نبأ سارا لمانشستر سيتي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فيروس كورونا المتفشي حول العالم يبشر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنبأ سار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارًا بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة قاريًا لمدة عامين، بسبب مخالفته قانون اللعب المالي النظيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي تقدم باستئناف على القرار في المحكمة الرياضية، ولم يحدد موعد لجلسة الاستماع الخاصة بالنادي الإنجليزي حتى الآن.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الرياضية أجلت جميع جلسات الاستماع حتى الأول من أيار/مايو المقبل على الأقل، وربما يمتد الأمر لفترة أطول، بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن أحدث قائمة لجلسات الاستماع في المحكمة تمتد حتى 18 أيار/مايو، ولا تشمل الاستئناف الخاص بمانشستر سيتي.

وذكرت أن تأجيل جلسة مانشستر سيتي يقوي موقف النادي إذا تقدم بطلب، كي يتم تجميد العقوبة لمدة عام، حتى يبت في الاستئناف.