الطيبة: إصابة سائق شاحنة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من مدينة الطيبة بجروح في جريمة إطلاق نار فجر اليوم، الأربعاء.

وفي التفاصيل، أصيب شاب كان يقود شاحنته، فجرا، إذ أنه عند وصوله مدخل المدينة، قرب الجسر، أطلق جناة مجهولون عيارات نارية تجاهه بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها متوسطة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا على الفور بعد تقديم العلاجات الأولية له.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين وخلفية إطلاق النار على سائق الشاحنة.