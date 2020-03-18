انتخابات أميركا: ترامب مرشحا رسميا لولاية ثانية وبايدن يفوز بأريزونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتاز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، رسميا عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية، فيما فاز جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في أريزونا.

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري، رونا ماكدانيل، في تغريدة على تويتر "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأضافت أن "ولايته فلوريدا منحته لتوها عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".

وتابعت "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".

وفي الولايات المتحدة يتعين حتى على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي يخوض في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، معركة إعادة انتخابه لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.

Advertisements

وبعد انسحاب اثنين من ثلاثة مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لم يبق رسميا في هذه الانتخابات من منافس لترامب سوى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد الذي لم يحرز أي نتيجة تذكر.

لا بل إن بعض الولايات تخلت عن تنظيم انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لعدم وجود منافسة جدية.

وفي الحزب الديموقراطي، فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بالانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية أريزونا، مكتسحاً بذلك الولايات الثلاث التي أجرى فيها الحزب الديموقراطي انتخاباته التمهيدية الثلاثاء، بحسب توقعات لوسائل إعلام أميركية.

وفي حين توقعت شبكتا "سي أن أن" و"أن بي سي" فوز بايدن (77 عاما) على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز (78 عاما) في الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد، قالت صحيفة نيويوك تايمز إن نتائج فرز الأصوات في 56% من الدوائر الانتخابية تشير إلى حصول نائب الرئيس السابق على 42,6% من الأصوات مقابل 30,3% للسناتور عن ولاية فيرمونت.

وقبل ساعات من ذلك فاز بايدن بولايتي فلوريدا وإيلينوي، معززا بذلك فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.