بالفيديو .. الجيش اليمني يهاجم مواقع الميليشيات في صرواح وقانية

الأربعاء 18 مارس 2020

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، هجمات مباغتة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المتمردة، في جبهات صرواح والمخدرة، غربي مأرب، وقانية شمال البيضاء.



وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي إن العمليات الهجومية تأتي ردا على تصعيد الميليشيا الحوثية، لافتا إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى القبض على عدد من عناصرها.

وأضاف أن "المعارك متواصلة في جبهات صرواح، والمخدرة، وقانية، وسط تقهقر الميليشيا الحوثية، وانهيارات في صفوفها"، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني، أن المعارك تزامنت مع قصف مكثف من مدفعية الجيش، وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو للجيش الوطني عقب دحره للميليشيات الانقلابية في جبهة قانية، شمال محافظة البيضاء، وسط اليمن.

كما نشر مقطع آخر للمعارك الشرسة التي يخوضها أبطال الجيش ضد ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وأعلن الجيش اليمني، عن مصرع أكثر من 80 عنصراً حوثياً وجرح آخرون، الثلاثاء، في مواجهات بجبهتي صرواح غربي مأرب، وقانية شمال البيضاء.