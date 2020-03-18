تعرف حالة الطقس اليوم في السعودية

الأربعاء 18 مارس 2020

توقعت هيئة الأرصاد السعودية، ان يكون الطقس اليوم في السعودية حار نسبياً نهارا في وسط وشرق وجنوب غرب البلاد، مع زخات من الأمطار في الشرقية وأجزاء من الرياض والخرج تكون رعدية في بعض المناطق مع نشاط الرياح الهابطة.



كما توقعت الهيئة زخات رعدية في مرتفعات ابها والباحة وجازان ونجران وتنبيه من السيول ,رياح سطحية نشطة تُثير موجة من الغبار في أجزاء واسعة من البلاد ونواحي وسط وشرق وشمال المملكة.

وأشارت إلى أحتمال استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في شمال شرق وجنوب ووسط المملكة

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كما توقعت الهيئة أن تنخفض درجات الحرارة في شمال غرب المنطقة بينما ترتفع بشكل اضافي في وسط وشرق البلاد مع بقاءها حول معدلاتها الاعتيادية، وأن تسود اجواء حارة في وسط وشرق البلاد ونواحي جنوب غربها بينما تكون معتدلة في باقي المناطق.

وتوقعت إستمرار هطول زخات من الامطار صباحاً في شرق وأجزاء من وسط المملكة تكون رعدية أحياناً في بعض المناطق وتشتد الهطولات الرعدية في المرتفعات الجنوبية من البلاد مع تنبيه من تشكل السيول في بعض المناطق، مع هبوب رياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة تثير الغبار والاتربة في أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب غرب البلاد بينما تكون جنوبية في شرق المنطقة.