شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط ثاني طائرة مسيرة حوثية في سماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 تمكن أفراد القوات المشتركة من إسقاط ثاني طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية، مساء أمس ، في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر ميداني، إن أفراد اللواء الثالث مشاة المرابطين شرق مدينة الدريهمي تمكنوا من إسقاط الطائرة الحوثية الثانية التي كانت تحلق فوق مواقعهم. يذكر أن القوات المشتركة كانت قد اسقطت طائرة حوثية مسيرة أخرى، ، في ذات الجبهة، يأتي ذلك ضمن تصعيد المليشيات للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.

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