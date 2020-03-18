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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عالميا في إجراء فحوصات كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إجراء فحوصات مختبرية لـ127 ألف شخص للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى الثلاثاء 17 مارس/آذار.
وتؤكد هذه الإحصائيات الجهود الاستثنائية للإمارات في احتواء آثار الفيروس منذ ظهوره، إذ يتبين أنه تمَّ فحص 13020 فرداً من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها الإمارات التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، على أكثر دول العالم تأثراً بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن معدل الإصابة بالفيروس في الإمارات يبلغ 0.8 من بين كل ألف نسمة.
وتحرص السلطات الصحية في الإمارات على تكثيف الجهود لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية للسيطرة على وباء كورونا.
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