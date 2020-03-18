حجر صحي لـ 44 شخصا في الصومال

الأربعاء 18 مارس 2020

وضعت السلطات الصحية في الصومال 40 شخصاً قيد الحجر الصحي، كانوا قد وصلوا إلى مطار مقديشو الدولي من بلدان مختلفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفق صحف محلية.



وذكرت صحيفة "أخبار الصومال" أنَّ 4 مواطنين صوماليين وصلوا إلى مطار آدم عدي الدولي، الثلاثاء، قادمين من إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضرراً جراء الفيروس.

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وأشارت إلى أنَّ المواطنين الأربعة هم ضباط يتبعون مؤسسة أمنية كانوا في مهام تدريبية في إيطاليا.

ولفتت إلى وضع الـ44 شخصاً في مكان أعدته وزارة الصحة لمدة 14 يوما للتأكد من عدم حملهم أو إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت الصومال، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس.