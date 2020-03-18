البرلمان الليبي يطالب بتوحيد الجهود لمنع كورونا

الأربعاء 18 مارس 2020

طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي المواطنين الليبيين بالوقوف صفا واحدا وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا المستجد (covid 19).



وناشدت اللجنة الليبيين على اختلاف مناطقهم لتجاوز "خلافاتهم" وتوحيد جهودهم من أجل الوقاية ووضع الإجراءات اللازمة لاحتواء الوباء حال انتشاره.

وأكدت اللجنة في بيان ضرورة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتعلقة بمكافحة الوباء غير المسبوق كأولوية وتسهيل عمل السلطات المحلية من أجل ذلك في جميع أنحاء البلاد.

وشددت اللجنة على أن التنسيق يجب أن يشمل تبادلا للمعلومات الطبية وتسهيل عمل الهيئات الليبية ذات العلاقة، والتعاون لتعزيز الإجراءات الوقائية وحشد موارد الدولة ومؤسساتها الصحية وغيرها، وتسهيل عودة الليبيين إلى البلاد.

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ودعت اللجنة الدول التي يوجد بها رعايا ليبيون لتقديم كل مساعدة ممكنة لهم وتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلادهم.

وأكدت اللجنة حرصها على تسهيل عمل المنظمات الدولية المختصة وأبرزها بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي للسلطات الصحية الليبية من أجل مكافحة الوباء.

ولم تسجل في ليبيا حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن إلا أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، من بينها إغلاق المنافذ الجوية والبرية وإيقاف حركة السفر بدءا من غد الخميس، وقفل المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية مؤقتا.

كما يعمل الجيش الليبي على تجهيز مستشفى للطوارئ في منطقة الهواري، وآخر داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، على نفقة القوات المسلحة الليبية.