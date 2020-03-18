ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في فلسطين إلى 44 شخصا

الأربعاء 18 مارس 2020

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، أنها سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 44 شخصا.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنه" تم تسجيل 3 إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور".

وأضاف البيان أن المصابين الجدد هم "سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي المنزلي، حيث أظهرت نتائج الفحوصات لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالفيروس لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي".

Advertisements

وأعلن ملحم أنه "في ضوء هذه النتيجة فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الفيروس في المحافظة حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم".

ولم يفصل هذه الإجراءات.

وكان ملحم أعلن ظهر الثلاثاء تسجيل "إصابتين جديدتين لقادمين من الخارج عبر معبر الكرامة الإثنين، حيث أثبتت الفحوصات التي أجريت للعينات التي أخذت منهما إصابتهما بالفيروس، وهما: رجل عمره 65 عاما من سكان مدينة نابلس، وطالب جامعي عمره 19 عاما من سكان مدينة رام الله".