ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:53 صباحًا, 18 مارس 2020 م المناطق - واس ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرةً إلى أن 114 حالة تعافت.

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