شكرا لقرائتكم خبر عن "البيت الأبيض" يوجه بالحد من التعاملات وجها لوجه في العمل والان نبدء بالتفاصيل
أصدر البيت الأبيض توجيهات للهيئات الاتحادية بالحد من تعاملات العمل التي تتم "وجها لوجه"، وتنفيذ العمل غير المهم من المنزل أو التوقف عن فعل ذلك، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا.
وأصدر مكتب الإدارة والميزانية مذكرة ، ليل الثلاثاء، لجميع الوكالات الحكومية بضبط عملياتها على الفور ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وجاء في المذكرة: "يجب على الحكومة إدارة جميع مواردنا بعناية بطريقة تتماشى مع النتيجة المرجوة من إبطاء انتقال (فيروس) كوفيد - 19".
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