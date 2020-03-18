الامطار تتسبب بانقطاع طريق رئيسي في الانبار 'صور'

افاد مصدر محلي في الانبار، الاربعاء، بأن طريقا رئيسيا انقطع بسبب الامطار التي سقطت في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تسع قناطر انجراف جراء الأمطار التي سقطت بالمحافظة وتسببت بسيول". واضاف ان "ذلك ادى الى انقطاع الطريق بين جزيرة البغدادي ومنطقة الدولاب شمال ناحية البغدادي (٩٠كم غرب الرمادي)". Advertisements

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