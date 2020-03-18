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كيف تعقمين ألعاب الأطفال للوقاية من كورونا؟

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مع انتشار وباء كورونا لا بدّ من اعتماد اجراءات احترازية ووقائية لا سيما بوجود الأطفال. ألعاب الأطفال يمكن أن تحما جراثيم وأوساخ يجب التخلص منها لسلامة الأولاد. اليك بعض الخطوات لتعقيم ألعاب الأطفال:
- يجب أن تعقم الألعاب بحيث تغسل كاملاَ بالماء والصابون في حال كانت الألعاب غير الكترونية.

- في حال الألعاب المحشوة بالقطن فتوضع في كيس قماشي ويربط جيداَ وتغسل في الغسالة مع اضافة المطهرات في درج الغسالة.


-في حال القطع البلاستيكية فهي توضع في وعاء كبير من الماء والمطهر وتترك لمدة نصف ساعة ثم ترفع وتجفف جيداً، ويعاد تعقيمها كل عدة ساعات.

- لا تلتقطي أي لعبة عن الأرض ثم تقدميها لطفلك سواء في البيت أو خارجه.

- قللي من تعلق الرضيع بالألعاب لأنه سوف يطلبها حين تضطرين للخروج به من البيت، وهي عرضة للتلوث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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