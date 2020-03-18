كيف تعقمين ألعاب الأطفال للوقاية من كورونا؟

مع انتشار وباء كورونا لا بدّ من اعتماد اجراءات احترازية ووقائية لا سيما بوجود الأطفال. ألعاب الأطفال يمكن أن تحما جراثيم وأوساخ يجب التخلص منها لسلامة الأولاد. اليك بعض الخطوات لتعقيم ألعاب الأطفال:
- في حال الألعاب المحشوة بالقطن فتوضع في كيس قماشي ويربط جيداَ وتغسل في الغسالة مع اضافة المطهرات في درج الغسالة.
-في حال القطع البلاستيكية فهي توضع في وعاء كبير من الماء والمطهر وتترك لمدة نصف ساعة ثم ترفع وتجفف جيداً، ويعاد تعقيمها كل عدة ساعات.
- لا تلتقطي أي لعبة عن الأرض ثم تقدميها لطفلك سواء في البيت أو خارجه.
- قللي من تعلق الرضيع بالألعاب لأنه سوف يطلبها حين تضطرين للخروج به من البيت، وهي عرضة للتلوث.
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