كيف تعقمين ألعاب الأطفال للوقاية من كورونا؟

- يجب أن تعقم الألعاب بحيث تغسل كاملاَ بالماء والصابون في حال كانت الألعاب غير الكترونية.

- في حال الألعاب المحشوة بالقطن فتوضع في كيس قماشي ويربط جيداَ وتغسل في الغسالة مع اضافة المطهرات في درج الغسالة.



-في حال القطع البلاستيكية فهي توضع في وعاء كبير من الماء والمطهر وتترك لمدة نصف ساعة ثم ترفع وتجفف جيداً، ويعاد تعقيمها كل عدة ساعات.

- لا تلتقطي أي لعبة عن الأرض ثم تقدميها لطفلك سواء في البيت أو خارجه.

- قللي من تعلق الرضيع بالألعاب لأنه سوف يطلبها حين تضطرين للخروج به من البيت، وهي عرضة للتلوث.