بغداد في حظر التجوال صباح اليوم

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لعدد من مناطق بغداد صباح اليوم بعد دخولها قرار فرض حظر التجوال. واظهرت الصور ادناه شوارع العاصمة وهي خالية من العجلات باستثناء الصحفيين والكوادر الصحية والعجلات التي تحمل مواد غذائية مع تنقل عدد بسيط من من المواطنين سيرا على الاقدام. وجاء ذلك وسط انتشار امني كثيف لقوات من عمليات بغداد والشرطة العراقية بكافة اشكالها. يذكر ان العاصمة بغداد شهدت ليلة امس وفي الساعة الـ11 مساء فرض حظر للتجوال يستمر ليوم الـ23 من اذار الحالي، كاجراء وقائي لمنع انتشار فايروس كورونا. الصور بعدسة علي جاسم Advertisements

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