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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تسجل أول حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الثلاثاء، إن تركيا سجلت الوفاة الأولى بفيروس كورونا لمريض بالغ من العمر ٨٩ عاما، موضحا أن المريض المتوفى كان مخالطا لمرضى كورونا.
جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".
وأوضح قوجه أن عدد الحالات المصابة بلغت ٩٨ حالة حيث سجلت تركيا اليوم ٥١ إصابة جديدية.
وحتى عصر الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة.
وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 11 مارس/آذار الجاري.
وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 47 حالة قبل الإحصائية الجديدة.
واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، حسبما أفادت آنذاك العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وسبق أن أعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس.
وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا، البروفيسور ألباي عزب، أعلن، الثلاثاء، أنه من المتوقع وصول عدد الإصابات بالفيروس، الأسابيع الأربعة المقبلة، إلى 30 ألف إصابة.
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