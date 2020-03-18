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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إثيوبيا تسجل الإصابة السادسة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، الثلاثاء، تسجيل حالة الإصابة السادسة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد لدبلوماسية بريطانية تبلغ من العمر 59 عاماً.
وقالت تاديسي إنَّ أعراض المرض ظهرت على الدبلوماسية البريطانية لدى وصولها إلى إثيوبيا، مشيرة إلى عزلها في فندق بالعاصمة أديس أبابا قبل التأكد من إصابتها بالفيروس، الثلاثاء.
في السياق، قررت الحكومة الإثيوبية، الإثنين، إغلاق المدارس وحظر الأنشطة الرياضية والتجمعات، لمدة 15 يوماً، وذلك للحد من تفشي كورونا في البلاد.
وكانت إثيوبيا جهزت مراكز الحجر الصحي ومستشفى "يكا كوتبي" لرعاية الحالات المشتبه فيها، مع القدرة على علاج 600 مريض.
ودعت المواطنين لعدم الذعر والهلع وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع جميع الإرشادات من وزارة الصحة حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا.
وخصصت إثيوبيا مركزين لعزل المصابين بفيروس كورونا القادمين من خارج البلاد، بمستشفى القديس باولوس التخصصي ومستشفى بولي وسط العاصمة أديس أبابا.
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