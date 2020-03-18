- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجر صحي لـ 44 شخصا في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وضعت السلطات الصحية في الصومال 40 شخصاً قيد الحجر الصحي، كانوا قد وصلوا إلى مطار مقديشو الدولي من بلدان مختلفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفق صحف محلية.
وذكرت صحيفة "أخبار الصومال" أنَّ 4 مواطنين صوماليين وصلوا إلى مطار آدم عدي الدولي، الثلاثاء، قادمين من إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضرراً جراء الفيروس.
وأشارت إلى أنَّ المواطنين الأربعة هم ضباط يتبعون مؤسسة أمنية كانوا في مهام تدريبية في إيطاليا.
ولفتت إلى وضع الـ44 شخصاً في مكان أعدته وزارة الصحة لمدة 14 يوما للتأكد من عدم حملهم أو إصابتهم بالفيروس.
وأعلنت الصومال، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر حجر صحي لـ 44 شخصا في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.