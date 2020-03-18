دميرتاش يطالب الرئيس التركي بمصارحة الأتراك بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

طالب القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وعدم إخفاء المعلومات.



جاء ذلك بحسب سلسلة تغريدات نشرها المعارض الكردي المعتقل في السجون التركية منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وقال دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي في تغريداته: "في هذه الأوقات الصعبة، على المجتمع بأكمله أن يعمل بأقصى درجة من التضامن والتعاون لمكافحة الوباء".

كما طالب المعارض الكردي السلطات التركية بإتاحة جميع أنواع العلاج مجانا في المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "لا بد من إتاحة العلاجات مجانا. كما يجب أن تنخرط المستشفيات الخاصة في تقديم هذه العلاجات والخدمات بشكل مجاني شأنها في ذلك شأن المستشفيات الحكومية".

دميرتاش طالب كذلك بـ"توزيع المواد الغذائية الأساسية ولوازم التنظيف والأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المحتاجين مجانا، وتقديم ما يكفي من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والإنترنت والهاتف مجانا".

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ودعا كذلك إلى "منح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر، ودفع إعانات البطالة لجميع العاطلين عن العمل، وتأجيل جميع الضرائب والرسوم وإيجارات التجار في أماكن العمل".

وحتى عصر الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 11 مارس/آذار الجاري.

وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد، ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 47 حالة.

واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، حسبما أفاد آنذاك العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا، البروفسور ألباي عزب، أعلن الثلاثاء، أن من المتوقع وصول عدد الإصابات بالفيروس، بالأسابيع الأربعة المقبلة، وفي أسوأ الحالات، إلى 30 ألف إصابة.