التحالف الأميركي يعلن انسحابه من قاعدة القائم بالعراق

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد
أعلنت قوات التحالف الأميركي في العراق انسحابها من قاعدة القائم مع حدود سوريا.
وتسلم الجيش العراقي قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها في محطة قطار الفوسفات جنوب مدينة القائم.
يذكر أن صاروخان اثنان استهدفا مواقع القوات الأميركية بمعسكر بسماية في بغداد، في وقت سابق الثلاثاء، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.
وكان العراق، أعلن في وقت سابق ، تقديم شكوى رسمية بحق الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، احتجاجا على قصف أمريكي طال مواقع أمنية وعسكرية ومدنية خلف 6 قتلى.
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