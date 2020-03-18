طلبت المعاملة بالمثل .. التفاصيل الكاملة لإعتقال السلطات الكويتية للمهندسة المصرية غادة بدر

أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن رجال مباحث الجرائم الإلكترونية في الكويت، ألقوا القبض على مواطنة مصرية تعمل مهندسة مدنية في شركة كبرى بتهمة الإساءة للكويت في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية أن المهندسة المصرية متهمة بالإساءة إلى الكويت، وانتقاد "إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأكد مصدر أمني بأن "رجال المباحث وبعد انتشار فيديو للمقيمة تتحدث فيه عن إجراءات البلاد، قاموا بتحديد سكنها وهويتها، وتم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ قرار بحقها".

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وذكر في هذا الشأن أن الشركة التي تعمل بها الوافدة نشرت بيان اعتذار عما بدر من المهندسة، أرفقته بكتاب إنهاء خدماتها.

إعتذار غادة بدر

وفيما تعرضت المهندسة المصرية وتدعى غادة بدر إلى انتقادات حادة من قبل نشطاء كويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت بدورها رسالة اعتذار مصورة، مشيرة إلى أن الكثيرين أساؤوا فهمها، وأنها تعمل في الكويت منذ أكثر من 25 عاما، ومن المستحيل أن تسيء إلى هذا البلد.