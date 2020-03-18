بيان الصحة العالمية بشأن خطورتها في نقل كورونا .. لماذا يجب منع الشيشة ؟

طالب نيقولاي غوفورين النائب في الدوما الروسية بمنع استخدام الشيشة في المقاهي والمطاعم الروسية في ظل انتشار فيروس كورونا بحسب روسيا اليوم .

وقال النائب في حديث لإذاعة سبوتنيك، تعتزم مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الاتحاد، إرسال مذكرة إلى مجموعة العمل التابعة لمجلس الدولة ومكتب عمليات منع انتشار عدوى فيروس كورونا، تتضمن طلبا بمنع استخدام الشيشة في المقاهي والمطاعم.

وقد وضح نائب رئيس لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما نيقولاي غوفورين، هذا الموقف بقوله، "السماح باستخدام الشيشة يمكن أن يؤدي إلى زيادة سرعة انتشار العدوى. يجب ألا نكون سذج، ولا نعتقد أن جميع المقاهي لديها مشارب بلاستيكية تستخدم مرة واحدة. إضافة لهذا يمكن أن تنتقل العدوى عبر الجهاز نفسه، لأن الأنبوب في جميع الأحوال واحد لا يتغير.

ويعرف الجميع أن الشيشة من وسائل انتقال عدوى أمراض السل والتهاب الكبد. وحاليا الأوضاع خطيرة وتتطلب العمل على حماية الصحة. وقد فعل هذا الكثير من البلدان التي فيها هذا الوباء. وقد منعت تسعة بلدان عربية الشيشة فورا وفي يوم واحد، كما منعت في البلدان الأوروبية. وهذا يعني أن المسألة ليست بحاجة إلى نقاش".

Advertisements

بيان الصحة العالمية بشأن خطورة الشيشة في الإصابة بكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تدخين الشيشة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة في بيان أصدرته اليوم السبت إلى أن تدخين الشيشة يزيد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك ليس فقط لكون الشيشة ناقلا قويا للوباء، بل ولأن التبغ يؤثر سلبا على المناعة وصحة الجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص أكثر ضعفا في وجه الفيروس.

وذكّرت المنظمة بأن كلا من العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والسلطة الفلسطينية وإمارات أبوظبي ودبي وعجمان، حظرت الشيشة داخل المقاهي بعد بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، فيما اتخذت سلطات إيران وباكستان وإمارة الشارقة هذا القرار قبل ذلك.