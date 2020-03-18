الجمهورية: وزني يعمل على إدخال تعديلات على مشروع قانون الكابيتال كونترول بما يلائم مصلحة المودع

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر مطّلعة، أنّ "مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" الّذي سُرّب إلى الإعلام الأسبوع الماضي ليس النسخة النهائيّة لمشروع القانون الّذي سيَحضر على طاولة ​مجلس الوزراء​ يوم الخميس، وأنّ وزير المالية ​غازي وزني​ يعمل على إدخال تعديلات عليه بما يلائم أيضًا مصلحة المودع".

ولفتت إلى أنّ "وزني عمد إلى شطب بعض البنود الواردة في المشروع لأنّها غير منطقية، منها على سبيل المثال ما وَرد في الفقرة الخامسة من البند الثاني المتعلّق بالتحويلات إلى الخارج، الّتي تنصّ على أن "لا يكون للمودع طالب التحويل حسابًا مصرفيًّا خارج لبنان" إذ لا يمكن تطبيق هذا البند".