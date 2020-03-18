وزني: هناك احتمال كبير بأن تقر الحكومة بجلسة الخميس مشروع الـ"كابيتال كونترول"

ركّز وزير المال ​غازي وزني​ على أنّ "تحدّي وباء "كورورنا" يواجه الجميع، ونحن في ​وزارة المال​ على سبيل المثال نَظّمنا وضعنا على أساس تقنين حضور الموظّفين بطريقة تحقّق الوقاية المطلوبة من جهة، وتؤمّن الحد الأدنى الضروري من شروط انتظام العمل من جهة أُخرى".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "هناك احتمالًا كبيرًا بأن يقرّ ​مجلس الوزراء​ في جلسة الخميس المقبل مشروع الـ"كابيتال كونترول"، مشدّدًا على "أنّه يسعى إلى أن تأتي الصيغة النهائيّة للمشروع متناسبة مع متطلبات حماية حقوق المودعين، ولا سيما منهم أصحاب الودائع الصغيرة". وأشار إلى أنّ "العمل متواصل لإنجاز الخطّة الإنقاذيّة- الإصلاحيّة، وهناك إمكانيّة للانتهاء من وضعها خلال شهر".

ولفت وزني إلى أنّ "المفاوضات لم تبدأ بعد مع الدائنين من حملة سندات "اليوروبوندز"، ونحن نترقّب ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة تِبعًا لردّ فعل الدائنين على قرار ​الحكومة​ تعليق الدفع".