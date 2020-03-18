مرجع قضائي للجمهورية: تمييز القاضي الخوري لا يمنع تنفيذ قرار إخلاء السبيل بحق الفاخوري

لفت مرجع قضائي عبر صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "التمييز الّذي تقدّم به مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري بالحكم الصادر بحقّ عامر الفاخوري، لا يمنع تنفيذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار وقف الملاحقات في حقّه".
وأشار المرجع القضائي إلى أنّ "قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر، الّذي قضى بمنع الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوًّا وبحرًا وبرًّا لمدّة شهرين من تاريخ القرار الراهن، لا قيمة قضائيّة له لانتفاء الصلاحيّة لأكثر من سبب وجيه".
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