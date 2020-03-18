الجمهورية: مرتضى أكد أن الفاخوري كان يجب أن يحكم بالإعدام وحب الله رأى أن إطلاقه وصمة عار

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، وخلال حديثها عن مشروع القانون المعجل لإعفاء 108 سجناء من الغرامات لأنّهم أنهوا محكوميتهم ولم يخرجوا بسبب عدم تمكّنهم من دفع هذه الغرامات وقيمتها 650 مليون ليرة، سألها عدد من الوزراء ماذا يعني أنّهم أنهوا محكوميّتهم؟، فأوضحت هذا الأمر بإعطاء مثل "كالّذي أنهى محكوميّته أمس في ​المحكمة العسكرية​" (قاصدةً ​عامر الفاخوري​)".

ولفتت المعلومات إلى أنّ "هنا، قاطعها وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​ وتوجّه إلى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، قائلًا: "هذا الكلام لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام داخل الجلسة، وما تكلّمت عنه بالقانون وبحسب المواد 273 و274 و275. هذا عميل ويفترض أن يُحكَم ب​الإعدام​ أو المؤبد مع الأشغال الشاقة. نحن لا نعرف كيف خرج وما هي الظروف الّتي أخرجته ولا نناقش الأسباب، ولكن هذا الشخص كان يجب أن يُحكم بالإعدام".

وذكرت أنّ "نجم ردّت قائلةً: "معك حق ولكن أنا كنت أعطي مثلًا بهذا الأمر". وهنا أيضا تدخّل وزير الصناعة ​عماد حب الله​ وسانَده وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ ووزير الصحة العامة ​حمد حسن​ في الرأي، فقال إنّ "ما حصل أمس غير مقبول وهذه وصمة عار لا يفترض أن تسجَّل في عهد حكومتنا، ويجب أن يكون لدينا موقف موحّد من ​مجلس الوزراء​ حياله".

وأوضحت المعلومات أنّه "جرى تمييع الأمر، ولم يصدر أي موقف في شأنه. وكان اللافت أنّ نجم قالت إنّ الفاخوري أنهى محكوميّته في الوقت الّذي لم يحاكَم، فاستوقف هذا الأمر بعض الوزراء".