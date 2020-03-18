شركة "سانوفي" الفرنسية تعلن نجاعة دواء ضد كورونا

أكدت شركة "سانوفي" الفرنسية للصناعات الدوائية أنها مستعدة لتقديم 300 الف جرعة لعلاج المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد بعد نتائج "مبشرة جدا" في تجاربها العلاجية.

وأعلنت الشركة أن ​الدواء​ المضاد للملاريا أثبت فعالية كبيرة في استشفاء مرضى بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"فرانس برس" إنه على ضوء النتائج المبشرة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن "سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول ​فرنسا​ وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشددا في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".