الموسوي: كورونا خطر عالمي هائل لكن فيه فرصة تاريخية لنحفظ حياة الناس

اشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​كورونا​ خطر عالمي هائل، لكن فيه فرصة تاريخية لنحفظ حياة الناس، هنا تتجلى المسؤولية لدى الجميع للإنقاذ، المصابون لدينا الأقل عالمياً، العدد قد يصل الى بضع آلاف نهاية نيسان، واوضح قائلا انه "إن لم تستطع المساعدة، فالزم بيتك تقدم اعظم مساعدة. وإلا تكون شريكاً في نشر المرض وقتل ابنك وجارك ونفسك ووطنك".

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