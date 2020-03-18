أقرت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ اورسولا فون دير لايين بان المسؤولين السياسيين "قللوا من أهمية" حجم الخطر الذي يشكله وباء كورونا المستجد وذلك في ​مقابلة​ نشرتها ​صحيفة بيلد​ الالمانية. وقالت فون دير لايين للصحيفة "اعتقد اننا جميعا، ونحن لسنا خبراء، قللنا من أهمية ​فيروس كورونا​ المستجد في البداية". وأضافت "لكن مع الوقت تبين انه فيروس سيشغلنا لفترة طويلة". وتابعت "لقد أدركنا أن كل هذه الاجراءات التي كانت تبدو قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جذرية وقاسية، كان يجب أن تتخذ" مذكرة بان ​أوروبا​ "تعتبر في الوقت الراهن بؤرة ​الأزمة​". لكنها رفضت تعبير "حرب" ضد الفيروس الذي استخدمه الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ هذا الاسبوع. وقالت "شخصيا لا استخدم تعبير حرب لكنني اتفهم دافع الرئيس الفرنسي لان فيروس كورونا المستجد خصم يثير القلق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية تقر بان المسؤولين السياسيين "قللوا من أهمية" خطر كورونا في البداية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.